EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı: Unumu eleyip eleğimi asmadım hep sahada olacağım

Beş yıldır atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hatice'yi canlandıran Sevinç Kıranlı, GÜNAYDIN'a konuştu. Çocuklarının artık büyüdüğünü ve gözünün arkada olmadığını anlatan Kıranlı, "Aile düzeniniz huzurlu olmadıkça hiçbir işte başarılı olamazsınız' dedi.



'EDHO'da 'Hatice' ile gönülleri fethediyorsunuz...

Valla 'Hatice'nin çok faydasını görüyorum. Ufak bir kaza yapmıştım bir süre önce. 'Dayıyı çağır, enişteyi çağır' diyerek insanlar takılmıştı. Öyle güzel tepkiler alıyorum.



Bu diziye kadar neler yaptığınızı anlatır mısınız?

Oyunculukta 23 yıl bitti. İstanbul doğumluyum. Ama ailemin kökeni İran Geylani'ye dayanıyor. İran'ın sanatsal yönü genlerimde var. Üniversiteye gitmeden oyunculuğa 'Mahallenin Muhtarları' dizisi ile başladım. Ardından 'Baskül Ailesi', 'Ruhsar', 'Evdeki Yabancı', 'Ateş Dansı' geldi. Okul ve oyunculuk paralel gitti. Formasyon alıp yuvalarda öğretmenlik yaptım. Konservatuvar son sınıfta öğretmenliği bıraktım.



Konservatuvara girmek istediğinizde ailenizin tepkisi nasıl oldu?

Sınava hazırlanırken onlara "Ben konservatuar okuyacağım. Benim işim matematik, sosyal bilimler değil" dedim. Aklımdaki tek yer İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ydı. İlk girişte kazandım. Ailem gurur duydu benimle.



DİZİYİ İZLERKEN AĞLIYORUM



'Hatice'yi ortaya çıkarırken hangi noktada zorlandınız?

Zorlanmadım, belki biraz daha ağır konuşmak için çalışma yaptım. Beşinci yılda artık senaryoyu okuyup işimizi yapıyoruz. Ekibimiz çok iyi. 20 küsur sene dizi çektim, farklı yaş gruplarının oluşturduğu ekiplerle çalıştık. Genç kadroya sahip olmasına rağmen ekibin tümü çok beyefendi, çok saygılı. Kibar, tatlı insanlarla çalışmak büyük şans benim için. Hepimiz aile gibi olduk. Nice evlilikler oldu, nice çocuklar doğdu, kayıplarımız, acılarımız oldu... Bunlar da farklı bir bağ oluşturuyor ekibimizle. Dokuz ay da hamile oynadım.



Dizideki eşiniz Hakan Karsak ile ekranların en sempatik çiftini canlandırıyorsunuz...

Dünya iyisi, beyefendi biri Hakan. Çok mükemmel bir oyuncu. Onunla karşılıklı oynadığım için çok şanslıyım. Partner çok önemli bir şey dizide. Elektriğiniz uymaz, tarzlarınız tutmaz ama Hakan öyle değildir; sizi motive eder, destekler, yardımcı olur. Her zaman dost elidir. Oyunculuğunu sadece ben değil, setteki herkes çok beğeniyor. Bayılıyoruz enişteye.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm yeni bölüm izle

Diziyi izliyor musunuz?

Tabii ki. Bizde durum komedileri çoktur. Senaryoyu çok güzel yazıyorlar. Okurken ağlıyorum, gülüyorum... Çekiyoruz, sonrasında da izlerken ağlıyorum veya gülüyorum. Kayınvalidem "İşin içindesin, niye bu kadar ağlıyorsun?" der hep.



Oyunculukta 23 yılın ardından hedefleriniz var mı?

İki çocuğum var; 12 ve 3.5 yaşlarında. Biri kız, diğeri oğlan. 'Unumu eledim, eleğimi astım, oturacağım kenarda' demiyorum. Tam tersi hep sahalarda olacağım. Çocukların düzenini kurdum artık. Aile temeliniz düzgün, huzurlu olmazsanız hiçbir işte başarılı olamazsınız. Benim önce yapmak istediğim şey aile düzenini oturtmaktı. Bugünden sonra tiyatro ile Türkiye turnelerine bile çıkabilirim. Gece sabahlara kadar çekimde olsam da sıkıntı yaşamam. Evimin, çocukların düzeni oturdu. Gözüm arkada olmadığı için oyunculukta her şeyi rahatlıkla yapabilirim. Çok önemli bir yaştayım. Eşim de çok destek oluyor bana, dünya iyisidir kendisi.



ŞİİRLERİM EN BÜYÜK AŞKIM



Sinema filmi de geliyor...

Evet EDHO'muzun kadrosundan film geliyor 'Aman Reis Duymasın' adında. Yazın çektik. 13 Aralık'ta vizyonda. Kara komedi türünde. Aynı karakterleri canlandırdık.



Şiir yazıyormuşsunuz.

Evet. Şiirlerim benim en büyük aşkım. Ben zaten aşksız hayatın geçeceğine inanmıyorum. Sadece fanatizme karşıyım. Evlat sevgisinde de, işte de; her türlü fanatizme karşıyım. Çok mutlu oluyorum şiir yazdığımda. Onlarla yatıp onlarla kalkıyorum. Hayallerim var. Harika oyuncu arkadaşlarımızın rol almasıyla ve seslendirmesiyle klip de çekmek isterim; buradan duyurulur. Şiirlerimi bir kitapta toplamayı isterim, bir sosyal sorumluluk projesiyle birlikte olabilir. Yazdıklarımı çok kişi ile paylaşmak hayalim. Mesela bir tanesi çok güzel Türk sanat müziği şarkısı olur. Nesiller boyu okunsun isterim. Çocuklarım koca koca insanlar olup şarkıyı duyduklarında "Bu benim annemin şarkısı" desinler. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi?



'ÇOCUKLARIM PROJE DEĞİL'



Çocuklarınızın ne olmasını istersiniz?

Çocuklar bir proje değildir. Ben çocuklarımla ilgili hiçbir şekilde 'Şunu da okusun, bununla birlikte bu eğitimi alsın, sınavlara girsin, şu sertifikaları alsın' diyen bir anne değilim. Çocuğa sevgiyi, güveni iyi vereceksiniz. Benim çocuklarımın iç huzuru olsun, mutlu olsunlar, istiyorlarsa limon satsınlar. Ama bir şartım var; limon da satsa, dansçı da olsa eğitim alsınlar, kültürlü olsunlar. TBMM'nin ne zaman açıldığını bilmeyen, bu vatanın nasıl kurtarıldığını, o bayrağın kıymetini bilmeyen bireyler olmasınlar; tek isteğim budur. Bu arada eşim THY'de kaptan. Onun da çocuklara katkısının çok büyük olduğunu söylemeliyim.



DİŞ FIRÇALARKEN ETRAFI SİLERDİM



Mutfakla aranız nasıl?

Aşırı iyidir. Bugün yemek programı yapsam yarışırım. Öğrenciyken de evim çok düzenliydi.



Titiz biri misiniz peki?

Öyleydim ama artık değilim. Banyoda dişimi fırçalarken, etrafı da siliyordum, bu yorucu bir şey. Baktım gerek yok bu kadar kontrollü olmaya. Ne kadar sıkarsanız kendinizi hastalıklar da o kadar beraberinde geliyor.