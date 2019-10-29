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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Ekim 2019 Çarşamba günlük - Günlük burç yorumu ve

konusunda hiç şüphesiz milyonların aklına gelen tek isim Zeynep Turan ile 30 Ekim 2019 Çarşamba için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların '' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün diyor? İşte, Astroloji ile 30 Ekim 2019 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 01:15
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Ekim 2019 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Ekim 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür Akrep Burcunda Geri Gidecek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Venüs kavuşumu üst üstte yapılacak açıklamaları ve itirafları gündeme getirecek. Akrep burcunda dizilim yapan iç gezegenler Türkiye'nin natal haritasında denizlerini ilgilendiren günlerin başladığını vurguluyor! Donanma, sahil güvenlik ve savaş gemilerini konuşurken, komşu ülkemizin yangınları ve siyasi karışıklıkları, gündemin akışını değiştirebilir.

KOÇ: Yeni tanıştığın kişilerin tavırları, sezgilerinin bir kez daha galip gelmesini sağlayabilir. Bazı insanlar konusunda ilk izlenimlerinde yanılmadığını daha net görebilirsin. Evli bir Koç burcuysan, eşinle taban tabana zıt düşeceğiniz konular gündeme gelebilir. Kırıcı olmamak adına eleştirici süzgecini biraz daha daraltman gerekiyor…

BOĞA: Kendini ifade etmek istediğin bir konu varsa bugün onu farklı bir yöntemle ortaya koymayı deneyebilirsin. Normalde gergin olman gereken bir konu üzerine sakinliğini koruman çevrendeki kişilerin dikkatini çekecek. Önemli konuşmalar yapmaktan çekinmeyeceksin.

İKİZLER: Güne planlı bir başlangıç yapıyorsun. İş yerinde üstünle ilgili gelişmeler yaşanabilir ve bazı arkadaşlarının işten ayrılmalarına şahit olabilirsin. Hayatta bazen kazanmak ile kaybetmek arasında o çizgi çok keskinleşir. Senin de kazanan tarafta olduğun dönemlerde göz ardı ettiğin ne varsa, bugün sana kendini tekrardan hatırlatıyor. Zorlu bir süreç mi? Biraz...

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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