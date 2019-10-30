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80 ihtilalinde geçen bir aşk

Giriş Tarihi: 30.10.2019
80 ihtilalinde geçen bir aşk
İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın başrol oynadığı 'Şuursuz Aşk'ın fragmanı yayınlandı. 20 Aralık'ta vizyona girecek olan filmin kamera arkası görüntüleri de ilk kez ortaya çıktı. 1980 ihtilalinde geçen film, akıl hastası olan 'Menekşe' ve 'Yusuf'un yabancı oldukları aşk duygusuyla, şuursuz bir şekilde tanışmalarını konu alıyor. Hem güldürecek, hem de hüzünlendirecek olan film, hastanede renkli karakterlere sahip hastaların dünyaları ile seyircinin ruhuna dokunacak. Film; Sarıyer'deki tarihi Bilezikçi Çiftliği, Sütlüce, Hasköy ve Beyazıt'ta çekildi.
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80 ihtilalinde geçen bir aşk
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