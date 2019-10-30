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Dostlar yeni mekanda buluştu

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Dostlar yeni mekanda buluştu
Giyim sektörünün başarılı markalarından Camp David'in genç patroniçesi Aslıhan Şentürk, fabrikalarının alt katında bulunan showroom mağazasının içinde açtığı Denmas Bistronomy'de yakın arkadaşlarını ağırladı. Aralarında Gaye Karacalar, Esra Oktay, Ümmühan Baş, Meral Ketenci ve Oya İdil Gençoğlu'nun olduğu yakın dostlar, öğle yemeğinde bir araya gelip bol bol sohbet etti. Buluşmada, Meral Ketenci'ye de sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Denmas Stor'u da gezen misafirler, günü alışveriş yaparak sonlandırdı.
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Dostlar yeni mekanda buluştu
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