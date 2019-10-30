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'nın eltisi 3 çocuğuyla gecekonduda yaşıyor!

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle evlenen ve mutluluk haberlerinin ardından simdi çok farklı bir haberle gündeme geldi. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Gonca Akkuş'la evliyken, manken Ebru Şallı ile olan birlikteliği ile gündeme gelen ve eski eşinden boşandıktan sonra manken Ebru Şallı ile evlenen Uğur Akkuş'un ağabeyi 'un da boşandığı ortaya çıktı. Yıllarca şiddet gördüğünü söylediği eşinden boşanan 'un (39) 3 çocuğu ile ortada kaldı. Gecekonduda yaşayan Ebru Şallı'nın eltisi Şenay Akkuş 600 lira yoksulluk maaşı ile geçinmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:21
Ebru Şallı'nın eltisi 3 çocuğuyla gecekonduda yaşıyor!

Geçtiğimiz günlerde görkemli bir düğünle evlenen ve mutluluk haberlerinin ardından simdi çok farklı bir haberle gündeme geldi.

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Ebru Şallı'nın eltisi 3 çocuğuyla gecekonduda yaşıyor!
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