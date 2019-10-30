‘Herkes iyi bildiği işi yapmalı’

BUGÜN NELER OLDU

Gülşen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında önceki akşam Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi kameraların karşısına geçen şarkıcı, "Bu hafta çok güzel ve anlamlı. Bir cumhuriyet kadını olarak böyle günlerde sahnede olmak çok güzel. Marşlar söyleyeceğiz, cumhuriyete yakışır bir kutlama olacak" diye konuştu. Konserlerinin son gaz devam ettiğini söyleyen Gülşen, "Londra'da çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'daki stüdyoda da kayıtlarımız oluyor. Ozan'ın yaptığı iki tane film müziği, benim de Edis'le olan şarkım ve birçok proje var. Hep koşturmaca içindeyiz" diye konuştu. Oyunculuğa sıcak bakmadığını söyleyen şarkıcı, "Çok küçük bir şey olabilir belki. Uzun vadeli bir şey olması, o işin eğitimini alan insanlara saygısızlık bence. Herkes çok iyi bildiğini düşündüğü işleri yapmalı bence. Herkes istediğini yapmakta özgür ama ben şarkı söylerken daha iyi hissediyorum kendimi" dedi. Sahneden ineceği sırada 10. Yıl Marşı'nı söyleyen Gülşen, eline aldığı Türk bayrağıyla uzun süre alkış yağmuruna tutuldu.