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- çifti gürültü şikayetiyle adliyelik

Geçtiğimiz aylarda aralarında yaşanan arbede sonrası ifade veren - çifti, bu kez de oturdukları rezidansta gürültü yaptıkları iddiasıyla adliyelik oldu. Çifti, komşuları şikayet etti

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Günay Musayeva-Taha Tatlıcı çifti gürültü şikayetiyle adliyelik

Manken Günay Musayeva, sevgilisi Taha Tatlıcı ile 19 Mart'ta Beşiktaş'ta kavga etmeye başlamış, ikili arasındaki tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşmüştü. Kavga sırasında Musayeva, masadaki yemek bıçağını alıp sevgilisine saldırmıştı. Hastaneye giden Tatlıcı sevgilisinden şikayetçi olmuş, ünlü manken hakkında yaralama suçundan dava açılmıştı. İkili haberi yalanlasa da GÜNAYDIN, o kavganın görüntülerine ulaşıp yayınlamıştı.
Çift, geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi. İddiaya göre 1 Ekim'de, İstanbul'daki lüks bir rezidansta ikamet eden çift, bu kez de komşularını rahatsız etti. Çiftin alt kat komşusu Nako Y., olay gecesi ikilinin evde yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden durum sonrası Nako Y., rezidans yönetimine durumu bildirdi. Yönetimin ünlü çifti ikaz etmesine rağmen sonuç değişmeyince Nako Y., Levent Polis Merkezi'ne başvurarak ikiliden şikayetçi oldu. Şikayet sonrası çiftin olayla ilgili ifadelerine başvuruldu. Durumu yalanlayan Günay Musayeva-Taha Tatlıcı çifti, ifade verdikten sonra karakoldan ayrıldı.

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Günay Musayeva-Taha Tatlıcı çifti gürültü şikayetiyle adliyelik
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