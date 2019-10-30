Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma kaldırıldı! Mehmeh Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında 'Kaçış sendromu' hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı.

Erbil 258 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Temmuz ayında taburcu olmuştu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Neler Oluyor Hayatta adlı programda kısa süre önce verdiği kilolarla gündeme gelen Erbil'in sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.

MEHMET ALİ ERBİL YOĞUN BAKIMA ALINDI

Neler Oluyor Hayatta adlı programda kısa süre önce verdiği kilolarla gündeme gelen Erbil'in sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Koroner yetmezlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Erbil'in Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldığı söylendi.

ERBİL'İN MENAJERİNDE O İDDİAYA AÇIKLAMA

Erbil'in menajeri, 'kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı' iddiasının ise gerçek dışı olduğunu söyledi.

.Evde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra aylarca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil'in setlere döndüğü konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde Erbil "Setlere döndük çok şükür. Filmin birkaç sahnesi için uzattığım sakallarımı da bugün kestirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum" demişti.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR? NASIL BİR HASTALIKTIR? BELİRTİLERİ NELER? BULAŞICI MI?

MEHMET ALİ ERBİL SETLERE GERİ DÖNDÜ!