Vatan hainleri ve iş birlikçilerle çalışmam

BUGÜN NELER OLDU

ŞARKICI Murat Kekilli, son dönemde kendisine gelen bazı konser tekliflerini geri çevirmesinin nedenini açıkladı. Altı farklı etkinlik ve festival teklifini reddeden Kekilli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Boşuna nefesinizi tüketmeyin, bana teklif getirmeyin. Vatan hainleriyle iş birliği yapanların festivallerine de, etkinliklerine de katılmıyorum. Bayrak, vatan; benim kırmızı çizgim. Bunu artık anlamış olmanız gerekiyor. Yeterli mi?" Ünlü şarkıcı, Barış Pınarı Harekatı sırasında ülkesi aleyhine tezahüratta bulunanlara tepkisini ise "Şerefsizlere karşı bağışıklık kazandım" diyerek gösterdi.