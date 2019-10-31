Erken rezervasyon kampanyası başladı

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JOLLY Tur, Antalya Turizm Fuarı'nda 2020 Erken Rezervasyon kampanyasını başattı. Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, önceki gün katıldığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar ve Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Figen Erkan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, 2020'nin turizm için iyi bir yıl olacağına inandıklarını ve kuvvetli bir başlangıç ile erken rezervasyon satışlarında yüzde 50 civarında bir artış beklediklerini açıkladılar. Vardar, "2020 erken rezervasyon kampanyasına kuvvetli bir başlangıç yapıyoruz" dedi.