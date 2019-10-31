Meltem Miraloğlu takipçilerini korkuttu! "Sanki beni kurtarın der gibi bakıyorsun"
Yıllar önce rol aldığı dizide çocuk gelin rolünü oynayan oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'da kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlendi. Evliliğiyle günlerce konuşulan Meltem Miraloğlu, bu sefer de paylaştığı hüzünlü videosuyla konuşulmaya başlandı. Evliliğinde mutsuz olduğu, sadece zengin olmak istediği için evlendiği söylenen oyuncu, dün şarkı dinlerken bir video çekti. Oyuncunun mutsuzken bir anda gülmesi ve yüzündeki endişe takipçilerini korkuttu. Miraloğlu'nun videosunun altına "Çok hüzünlü duruyorsun." ve "Niye bu kadar mutsuzsun?" diye bir sürü yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:52Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:55
Kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, Instagram hesabından hüzünlü anlarının videosunu paylaştı. Miraloğlu'nun videosunu görenler ise "Sanki beni kurtarın der gibi bakıyorsun" diyerek endişelerini dile getirdi.