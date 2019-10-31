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Son dakika haberi: çiftinin 5 aylık oğulları Efehan ameliyata alındı!

Magazin gündemi bu son dakika haberiyle sarsıldı! ile 'nin 5 aylık bebekleri Efehan ameliyata alındı. Bebeklerinin kafasında Dermoid kist bulunan çift, hastanede oğullarını bekliyor. İlk anneliğini yaşayan Almeda Abazi ise geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çift, ameliyatta olan çocuklarını hastane koridorunda bekliyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 12:30
Son dakika haberi: Tolgahan Sayışman Almeda Abazi çiftinin 5 aylık oğulları Efehan ameliyata alındı!

Oyuncu ve çiftinin beş aylık bebekleri kafasındaki bir kistten dolayı bugün ameliyata alındı. Oyuncu Tolgahan Sayışman ve meslektaşı Almeda Abazi 13 Şubat'ta yurt dışında dünyaevine girdi. Mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan çiftin, bebekleri kafasındaki kistten dolayı bugün ameliyata alındı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

2. Sayfa programının haberine göre: Bebeklerinin kafasında Dermoid kist bulunan çift, hastanede oğullarını bekliyor. İlk anneliğini yaşayan Almeda Abazi ise geçtiğimiz aylarda babasıyla kamera karşısına geçen oğlu için "Oğluma nazar değdi" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Çift, ameliyatta olan çocuklarını hastane koridorunda bekliyor.

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Son dakika haberi: Tolgahan Sayışman Almeda Abazi çiftinin 5 aylık oğulları Efehan ameliyata alındı!
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