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Ünlü model ve oyuncu Sezgi Sena Akay hamile! Tescilli güzel Sezgi Sena Akay'ın paylaşımına beğeni yağdı...
Ünlü model ve oyuncu Sezgi Sena Akayhamile! Tescilli güzel Sezgi Sena Akay'ın paylaşımına beğeni yağdı...
2012 yılında daha 17 yaşındayken Best Model of Turkey seçilen ve sonrasında aynı yıl Best Model of the World seçilen Sezgi Sena Akay kısa sürede tanınan isimler arasında yer almıştı. Modellik kariyerine oyunculuğu da ekleyen tescilli güzel Sezgi Sena Akay kısa süre önce Emir Hasoğlu ile hayatını birleştirmişti. Eşiyle İtalya tatiline çıkan Sezgi Sena Akay'dan güzel haber geldi. Sezgi Sena Akay'ın hamile olduğunu duyurduğu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 31.10.2019 14:00Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 14:01