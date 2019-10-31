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Ünlü model ve oyuncu ! Tescilli güzel Sezgi Sena Akay'ın paylaşımına beğeni yağdı...

2012 yılında daha 17 yaşındayken of Turkey seçilen ve sonrasında aynı yıl seçilen kısa sürede tanınan isimler arasında yer almıştı. Modellik kariyerine oyunculuğu da ekleyen tescilli güzel Sezgi Sena Akay kısa süre önce ile hayatını birleştirmişti. Eşiyle İtalya tatiline çıkan Sezgi Sena Akay'dan güzel haber geldi. Sezgi Sena Akay'ın olduğunu duyurduğu paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 31.10.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 14:01
Ünlü model ve oyuncu Sezgi Sena Akay hamile! Tescilli güzel Sezgi Sena Akay'ın paylaşımına beğeni yağdı...

2012 yılında daha 17 yaşındayken of Turkey seçilen ve sonrasında aynı yıl seçilen kısa sürede tanınan isimler arasında yer almıştı.

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Ünlü model ve oyuncu Sezgi Sena Akay hamile! Tescilli güzel Sezgi Sena Akay'ın paylaşımına beğeni yağdı...
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