Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Kasım 2019 Cuma günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Kasım 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 1 Kasım 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Hayırlara Vesile Olsun Deyin, Sabredin!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 KASIM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Jüpiter ilişkisi modern çağın girdabını işaret ederken, yorgunluklar ortaya çıkıyor. Hiç ummadığınız kişilerin istifaları ülkece konuşacağımız konuların başında gelebilir. Bu süreç kazaları, dalgınlığı ve abartılı tepkileri tetiklerken, dünyada devam eden protestoların da sesleri yükselebilir.

KOÇ: Maddi sorunun olmadığı halde kazançlarını arttırmak için arkadaşlarına ortaklık teklifleri iletebilirsin. Tuttuğunu koparan tavrın, çevrendekiler tarafından cesurca karşılanacak. İşlerini titizlikle ve zamanı iyi yöneterek yapmaya çalışman takdire şayan. Ancak bugün senin dışında gelişecek birtakım olaylar, çalışmalarının aksamasına neden olabilir.

BOĞA: Gün senin için ilginçliklerle geçecek. İlişkisi olan yahut evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişiyle baş başa romantik anlar geçirebilirsin. Akşam saatlerinde, kardeşinle bazı konularda ters düşebilirsin. Her ne kadar kendini anlatma ihtiyacın baskın olsa da bir süre sessiz kalmayı tercih edebilirsin.

İKİZLER: İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, ben bilirim tavrın, tepki almana neden olabilir. Ailenin ekonomik durumunun rahatlaması senin de üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Sevdiklerine zaman ayırmak için akşam saatlerinde bir organizasyon yapmak isteyeceksin. Bel ağrılarına karşı uzmana başvurmanda yarar olacak.