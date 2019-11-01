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Özbeklerden Uğurlu’ya büyük alkış

Giriş Tarihi: 1.11.2019
Özbeklerden Uğurlu’ya büyük alkış
Bestecı ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, önceki gün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te konser verdi. Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nce Özbekistan Devlet Konservatuvarı Salonu'nda organize edilen konserde sahne alan Uğurlu, Özbek sanatseverlerle buluştu. Uğurlu, görsel sunum eşliğinde 'Anadolu'dan Yükselen Işık', 'Anadolu Uygarlığının Temel Taşları', 'Anadolu Türklerle Buluşuyor: Selçuklular', 'Osmanlılar: Adalet, Şefkat ve Güç', 'Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti' isimli parçalarını seslendirdi.
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Özbeklerden Uğurlu’ya büyük alkış
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