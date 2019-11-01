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bacak dekoltesiyle mest etti

, sosyal medya hesabından ikinci sezonu devam etmekte olan 'nin setinden fotoğraf paylaştı. Oyuncunun bacak dekolteli paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 1.11.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 14:58
Serenay Sarıkaya bacak dekoltesiyle mest etti

İki sezondur Alice Müzikali'inde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından sette çektiği bir fotoğrafını paylaştı. Güzelliğiyle her daim adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu sefer de bacak dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Alice Müzikali'ndeki performansıyla herkesten tam not alan Serenay Sarıkaya, sosyal medyada da paylaşımları ile beğenileri topluyor. Bacaklarını makyaj masasının üzerine uzatan oyuncu, fotoğrafı "Kulis halleri. Çok eğleniyoruz gelsenize" notuyla paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı kısa sürede 303 bin beğeni aldı.

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Serenay Sarıkaya bacak dekoltesiyle mest etti
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