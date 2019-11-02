Değişmeyen birinci “Hercai” tüm kişilerde birinci sırada! Miran yaralarını Reyyan’la sarıyor!

Dün akşam 19.bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de aşkları için zorluklara göğüs germeye kararlı olan Miran ve Reyyan'ın aşkları bir tuzaktan daha kurtulmayı başardı.

MİRAN YARALARINI REYYAN'LA SARAR!

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanır. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarar.