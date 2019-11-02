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Değişmeyen birinci “” tüm kişilerde birinci sırada! Miran yaralarını Reyyan’la sarıyor!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler kategorisinde %8,81 izlenme oranı ve %20,59 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai’nin 19. bölüm etiketi #bensendetutuklukaldim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Giriş Tarihi: 2.11.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 11:23
Değişmeyen birinci “Hercai” tüm kişilerde birinci sırada! Miran yaralarını Reyyan’la sarıyor!

Dün akşam 19.bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'de aşkları için zorluklara göğüs germeye kararlı olan Miran ve Reyyan'ın aşkları bir tuzaktan daha kurtulmayı başardı.

MİRAN YARALARINI REYYAN'LA SARAR!

Bugüne kadar oynadığı oyunlarla her istediğine sahip olan Azize Aslanbey, Miran ve Reyyan'ın aşkı karşısında daha fazla direnemez ve yıllardır Miran'ın üzerinde kurmuş olduğu hakimiyet parçalanır. Babaannesinin oynadığı oyunu ortaya çıkaran Miran ilk defa yüzleştiği bu gerçekle sarsılırken, gözleri önünde sevdiği adamın acı çekmesine dayanamayan Reyyan sevgisiyle Miran'ın yaralarını sarar.

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Değişmeyen birinci “Hercai” tüm kişilerde birinci sırada! Miran yaralarını Reyyan’la sarıyor!
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