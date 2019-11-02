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Karslı çocukların yüzünü güldürdü

Sen adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ’a giden ünlü oyuncu , iki köy okulunu ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Doğandemir, bağış da yaptı

Giriş Tarihi: 2.11.2019
Karslı çocukların yüzünü güldürdü
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde 'Sen İstersen Dünya Değişir' adlı sosyal sorumluluk projesi için Kars'a gitti. Beykoz Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Unesco Türkiye'nin desteklediği proje; göç, eğitim, açlık, tarihi değerlerin korunması, çevre, hayvan hakları ve çocuklara eşit yaşam hakkı gibi önemli konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Erdal Murat Aktaş yönetmenliğindeki projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Doğandemir, "Hayat gelip geçiyor, önemli olan insana dokunacak işleriniçinde olmak" diyerek projenin yüzü de oldu. Doğandemir bu proje kapsamında iki köy okulunu ziyaret etti. Subatan ve Soylu okullarına giden oyuncu, çocuklarla zaman geçirdi ve çalışmalara katıldı.

ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILADILAR
OKULLARDA eğitim gören çocukların tüm ihtiyaçları Hande Doğandemir, Erdal Murat Aktaş ve bağışçılar tarafından karşılandı. Ayrıca Doğandemir ve Aktaş'ın destekleri ile Soylu Köyü İlkokulu'na bir bilgisayar sınıfı yapılacak.
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Karslı çocukların yüzünü güldürdü
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