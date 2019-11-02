Karslı çocukların yüzünü güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde 'Sen İstersen Dünya Değişir' adlı sosyal sorumluluk projesi için Kars'a gitti. Beykoz Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Unesco Türkiye'nin desteklediği proje; göç, eğitim, açlık, tarihi değerlerin korunması, çevre, hayvan hakları ve çocuklara eşit yaşam hakkı gibi önemli konularda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Erdal Murat Aktaş yönetmenliğindeki projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Doğandemir, "Hayat gelip geçiyor, önemli olan insana dokunacak işleriniçinde olmak" diyerek projenin yüzü de oldu. Doğandemir bu proje kapsamında iki köy okulunu ziyaret etti. Subatan ve Soylu okullarına giden oyuncu, çocuklarla zaman geçirdi ve çalışmalara katıldı.OKULLARDA eğitim gören çocukların tüm ihtiyaçları Hande Doğandemir, Erdal Murat Aktaş ve bağışçılar tarafından karşılandı. Ayrıca Doğandemir ve Aktaş'ın destekleri ile Soylu Köyü İlkokulu'na bir bilgisayar sınıfı yapılacak.