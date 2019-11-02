Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Kasım 2019 Pazar günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Kasım 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Kasım 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçların evliliklerinde yaptıkları hatalar nelerdir?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 KASIM 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay Satürn kavuşurken, Venüs Satürn'le 45'lik yapacak. Satürn artık tüm gezegenleri huzursuz etmeye başlıyor. Bu etkiyle uzmanlar devrin hastalığının adının depresyon olduğuna kanaat getirecekler. Uluslararası ilaç firmaları için sert bir döngü başlıyor. Roche, Pfizer, Johnson & Johnson gibi 1800'lerde kurulan milyar dolarlık kurumların, piyasaları etkileyecek virajlar alacağını da işaret ediyor Satürn.

KOÇ: Hayatında önem verdiğin konular artık yer değiştiriyor. Kendini geliştirmek adına aklındaki planları eyleme dönüştürmek isteyebilirsin. Sevecen, anlayışlı ve hareketli yanını kullanarak iletişimde hız kazanacaksın. Mesleki ve maddi başarı senin için bu günlerde çok önemli. Yeni insanlar ve ortamlar için çok özel bir gün.

BOĞA: Çok emin olmadığın konularda görüşlerini keskin bir şekilde dile getirmen, beklenmedik sonuçlara yol açacak. Çocukların ile ilgili konular gündeminde olabilir. Eşinin desteğine ihtiyacın var. İş arayışında olan bir Boğa burcuysan, beklemediğin birinin aracı olması, onun hakkındaki fikirlerini değiştirebilir.

İKİZLER: Bazen, kötü tecrübelerin bile güzel kapılara vesile olduğunu düşüneceğin bir gün. İki arkadaşının arasında kaldığını fark edebilir ve stratejik davranmayı tercih edebilirsin. Gereksiz bulduğun konuşmalardan uzak duracaksın. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, değer verdiğin kişiyle duygusal konuşmalar yapabilirsin.