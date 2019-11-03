Bıktıran dava bitti

EŞİ KARAKOLA GİTTİ

ESKİ futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç, 12 Kasım'da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma talebinde bulunmuştu. Çift, ardından boşanma protokolünü mahkemeye teslim edip birbirlerinden hiçbir talepte bulunmamıştı. Ancak Yağmur Sarnıç, 5 Aralık 2018'de Taksim Polis Merkezi'ne başvurup eski eşini FETÖ üyesi diye ihbar etmişti.



BAĞLANTI BULUNAMADI

SAVCILIK, bu ihbar sonrası yaptığı araştırmada ünlü futbolcunun FETÖ ile bir bağlantısını bulamayıp takipsizlik kararı vermişti. Bu kararın ardından bu kez Emre Aşık, eski eşini iftira suçlamasıyla savcılığa şikayet etti. Savcılık, milli futbolcunun şikayeti üzerine yaptığı soruşturmayı tamamladı, Yağmur Sarnıç'ın şikayet hakkını kullandığını söyleyip dosyayı kapattı.

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