Mustafa Sandal ile birlikte görüntülenen Razi Aliyeva kimdir? Azerbaycan 2018 güzeli Razi Aliyeva kaç yaşında?

Geçtiğimiz yıl evliliğini bitiren ve 14 yılın ardından bekar hayatı yaşamaya başlayan Mustafa Sandal, yeni bir aşk iddiasıyla gündemde. Bir partide Azerbaycan güzeli Razi Aliyeva ve kadın arkadaşları ile eğlenen Mustafa Sandal'ın yeni bir aşka yelken açıp açmadığı merak konusu. Razi Aliyeva, partiden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken magazin gündemini takip edip görüntüleri izleyenler, Razi Aliyeva kimdir, kaç yaşındadır sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

RAZİ ALİYEVA KİMDİR?

Arkadaşları ile birlikte Aya Benzer şarkısını söylerken çekilen bir videoyu Instagram'da paylaşan Razi Aliyeva, paylaştığı bu görüntülerin ardından son dakika gelişmesi olarak magazin gündemine oturdu. Görüntülerde Mustafa Sandal'ın da olması, ikilinin arasında bir aşk olduğu iddialarını ortaya çıkardı.

Razi Aliyeva, 2018 yılında düzenlenen Azerbaycan güzellik yarışmasında birinci seçilmişti. Instagram hesabında 300 bin takipçisi bulunan Aliyeva, Azerbaycan televizyonunda sunuculuk yapıyor.