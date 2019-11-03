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Şarkıcı hapse girebilir! Tuğba Ekinci'nin eski dosyaları raftan indi...

, sağlık ocağında bir doktorla tartışıp ona hakaret etmişti. Olay mahkemeye taşınmış, doktor almış, Tuğba Ekinci de 5 yıl içinde yeni bir suç işlememek kaydıyla 2 bin 700 lira para cezasına çarptırılmıştı.Tuğba Ekinci başka bir suçtan 25 gün hapis cezasına çarptırılınca eski dosyaları raftan indi...

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 3.11.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 10:38
Şarkıcı Tuğba Ekinci hapse girebilir! Tuğba Ekinci'nin eski dosyaları raftan indi...

, sağlık ocağında bir doktorla tartışıp ona hakaret etmişti. Olay mahkemeye taşınmış, doktor almış, Ekinci de 5 yıl içinde yeni bir suç işlememek kaydıyla 2 bin 700 lira para cezasına çarptırılmıştı.

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Şarkıcı Tuğba Ekinci hapse girebilir! Tuğba Ekinci'nin eski dosyaları raftan indi...
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