Şarkıcı Tuğba Ekinci hapse girebilir! Tuğba Ekinci'nin eski dosyaları raftan indi...

Tuğba Ekinci, sağlık ocağında bir doktorla tartışıp ona hakaret etmişti. Olay mahkemeye taşınmış, doktor ceza almış, Ekinci de 5 yıl içinde yeni bir suç işlememek kaydıyla 2 bin 700 lira para cezasına çarptırılmıştı.