Şarkıcı Tuğba Ekinci hapse girebilir! Tuğba Ekinci'nin eski dosyaları raftan indi...
Tuğba Ekinci, sağlık ocağında bir doktorla tartışıp ona hakaret etmişti. Olay mahkemeye taşınmış, doktor ceza almış, Tuğba Ekinci de 5 yıl içinde yeni bir suç işlememek kaydıyla 2 bin 700 lira para cezasına çarptırılmıştı.Tuğba Ekinci başka bir suçtan 25 gün hapis cezasına çarptırılınca eski dosyaları raftan indi...
Giriş Tarihi: 3.11.2019 10:31Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 10:38
Tuğba Ekinci, sağlık ocağında bir doktorla tartışıp ona hakaret etmişti. Olay mahkemeye taşınmış, doktor ceza almış, Ekinci de 5 yıl içinde yeni bir suç işlememek kaydıyla 2 bin 700 lira para cezasına çarptırılmıştı.