Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz ile aşk iddialarına yanıt! Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ilk defa konuştu...

Yaklaşık bir buçuk yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinin ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılıklarına ise güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşmasının sebep olduğu söylenmişti. Bu iddialara İddialar karşısında bir süre sessiz kalan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya iddiaları ortaya atanlara 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Serenay Sarıkaya'nın tepkisi sert oldu.
Giriş Tarihi: 3.11.2019 12:40Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 12:42
Yaklaşık bir buçuk yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftinin ayrılık haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.