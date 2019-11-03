Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Kasım 2019 Pazartesi günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Kasım 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Kasım 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçların evliliklerinde yaptıkları hatalar nelerdir 2?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 KASIM 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Güneş karesi uluslararası siyaset arenasının karışabileceğini işaret ediyor. Dünya gündemini ilgilendiren olaylara bir yenisi daha eklenirken birtakım gerçekler de su yüzüne çıkabilir. Ünlü isimlerin özel hayatları ve sağlıkları ön planda yer alabilir.

KOÇ: Eleştirilere açık olman gereken bir gündesin. Özellikle iş hayatında! Sürekli kendi isteklerin doğrultusunda hareket etmen, senden uzaklaşmalarına sebep olabilir. Bugün hareketlerini kontrol altına almadığın takdirde arkadaşlarında gerginlik yaşayabilirsin.

BOĞA: Bugün alacağın sürpriz bir telefon ile şaşırabilirsin. Günün güzel enerjisine uygun davranmak, sana iyi gelecek. İşinle ilgili detaylar aklına takılsa da kendiliğinden çözüleceğini görebilirsin. Aile şirketinde çalışıyorsan, bazı ortaklıkların ya da gruplaşmaların bozulduğuna şahit olabilirsin.

İKİZLER: Ay, hava burcunda salınıyor. Bugün alışveriş planları yaparken harcamalarında ölçüyü kaçırmamaya dikkat. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, çalışma arkadaşlarınla sağlayacağın başarı, kurumunun sevindirici kararlar almasını sağlayabilir. Sevgiline karşı bugün daha anlayışlı davranarak, onu alttan alman ilişkinizde gereksiz tartışmaların önüne geçecek.