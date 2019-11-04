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olay saatin parasını geri aldı

, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat almıştı. Ancak Berkay ve eşi, saati iade edip parasını almak isteyince durumdan haberdar olan Akalın çok sinirlenmiş, "Hediye satılmaz" diyerek çifte küsmüştü. GÜNAYDIN olayı manşet yapınca Türkiye günlerce bu haberi konuşmuştu. Yaşanan kavgayla ilgili son gelişmeyi Demet Akalın önceki akşam açıkladı. Akalın, Berkay ve eşine hediye ettiği saatin parasının kendisine iade edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Demet Akalın olay saatin parasını geri aldı

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Rnk Prodüksiyon'un düzenlediği 'Fashion and Music Show'da performans sergiledi. Gazetecilerle konuşan Demet Akalın, kızı Hira'ya aldığı 4 bin 200 liralık oyuncakla ilgili "Bir kereliğe mahsus oldu. Normalde vermem. Ben çocukken mandallarla oynuyordum" dedi. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Berkay'la aralarının bozulmasına neden olan saat kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandığını söyledi. Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex saat hediye etmişti. Ancak çift, saati satmış, Akalın ise çok bozulmuştu. Ünlü şarkıcı, o saatin parasının kendisine iade edildiğini söyledi.

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Demet Akalın olay saatin parasını geri aldı
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