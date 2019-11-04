Demet Akalın olay saatin parasını geri aldı

Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Rnk Prodüksiyon'un düzenlediği 'Fashion and Music Show'da performans sergiledi. Gazetecilerle konuşan Demet Akalın, kızı Hira'ya aldığı 4 bin 200 liralık oyuncakla ilgili "Bir kereliğe mahsus oldu. Normalde vermem. Ben çocukken mandallarla oynuyordum" dedi. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Berkay'la aralarının bozulmasına neden olan saat kriziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandığını söyledi. Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum hediyesi olarak Rolex saat hediye etmişti. Ancak çift, saati satmış, Akalın ise çok bozulmuştu. Ünlü şarkıcı, o saatin parasının kendisine iade edildiğini söyledi.

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