Demet Şener'in kızı İrem ve eşi Cenk Küpeli arasında gerginlik!

Demet Şener'in geçtiğimiz Haziran ayında evlendiği Cenk Küpeli ile kızı İrem Kutluay arasında ufak bir tartışma yaşandı. Üvey kızı ile belki de ilk tartışmasını yaşayan Cenk Küpeli, araya Demet Şener'in girmesinin ardından olayı tatlıya bağladı.