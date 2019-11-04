Demet Şener'in kızı İrem ve eşi Cenk Küpeli arasında gerginlik!
Demet Şener, geçtiğimiz günlerde eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem’in çok iyi anlaştıklarını söylemişti. Ancak iddiaya göre İrem’in Küpeli’yle arasına kara kedi girdi. Geçen hafta bir mekanda yüksek sesle tartışan ikili arasındaki gerginliğin büyümesini Demet Şener engelledi. Demet Şener bu haberin ardından yaptığı açıklamada "Yazıldığı gibi kızım İrem ve eşim arasında ne dışarıda ne de evimizin içinde en ufak bir tartışma yaşanmamıştır. Evimizde çocuklarım ve eşimle birlikte gayet mutlu ve huzurlu hayatımızı sürdürmekteyiz " dedi.
Giriş Tarihi: 4.11.2019 10:09Güncelleme Tarihi: 4.11.2019 10:16
Demet Şener'in geçtiğimiz Haziran ayında evlendiği Cenk Küpeli ile kızı İrem Kutluay arasında ufak bir tartışma yaşandı. Üvey kızı ile belki de ilk tartışmasını yaşayan Cenk Küpeli, araya Demet Şener'in girmesinin ardından olayı tatlıya bağladı.