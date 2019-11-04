Oğlundan ilham aldığı çocuk şarkıları geliyor

BUGÜN NELER OLDU

ŞarkıcıÖzgün, önceki gün İstanbul Kartal'daki Anatolium Marmara'da konser verdi. Özgün, AVM'yi dolduran 5 bin kişiye eğlenceli bir gün yaşattı.Kendi hit şarkılarının yanı sıra güncel pop parçaları da seslendiren Özgün'e pek çok şarkısında dev bir koro eşlik etti. Çocuk şarkıları projesinin bittiğini söyleyen Özgün, yeni çalışmalarını şöyle anlattı: "Çok yeni projem var. Bunlardan ilki YouTube kanalım olacak. Oğlum Ediz'den ilham aldığım çocuk şarkılarını seslendirdim. Stüdyo çalışmaları bitti. Ediz'le birlikte çekilecek klipler Youtube kanalımda yayınlanmaya başlayacak."