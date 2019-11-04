Haberler > Günaydın Haberleri > Oğlundan ilham aldığı çocuk şarkıları geliyor

Oğlundan ilham aldığı çocuk şarkıları geliyor

Giriş Tarihi: 4.11.2019
Oğlundan ilham aldığı çocuk şarkıları geliyor
Şarkıcı Özgün, önceki gün İstanbul Kartal'daki Anatolium Marmara'da konser verdi. Özgün, AVM'yi dolduran 5 bin kişiye eğlenceli bir gün yaşattı.

YOUTUBE KANALI AÇIYOR
Kendi hit şarkılarının yanı sıra güncel pop parçaları da seslendiren Özgün'e pek çok şarkısında dev bir koro eşlik etti. Çocuk şarkıları projesinin bittiğini söyleyen Özgün, yeni çalışmalarını şöyle anlattı: "Çok yeni projem var. Bunlardan ilki YouTube kanalım olacak. Oğlum Ediz'den ilham aldığım çocuk şarkılarını seslendirdim. Stüdyo çalışmaları bitti. Ediz'le birlikte çekilecek klipler Youtube kanalımda yayınlanmaya başlayacak."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Oğlundan ilham aldığı çocuk şarkıları geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN