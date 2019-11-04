‘Türkiye 2 milyon mülteci çocuğun anne-babası oldu’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Hadise, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA) Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde, Kıbrıs'ta düzenlenen Pediatri Kongresi'nin gala gecesinde sahneye çıktı. Hadise, konser öncesi Hasanoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Çocuk denlince benim için akar sular durur. Onlarla alakalı her işte olmayı seviyorum. İsmimle, varlığımla onlar için bir katkım oluyorsa ne mutlu bana" dedi.Türkiye'nin mülteciler konusundaki duruşundan gurur duyduğunu belirten Hadise, şöyle konuştu: "Mülteciler konusunda Cumhurbaşkanımızı çok takdir ediyorum çünkü hiç kimse bu yavrucuklara sahip çıkmazken Sayın Erdoğan sahip çıktı. Bu çok önemli... Türkiye, ten rengine, nereden geldiklerine bakmadan onlara kollarını açtı. Onlara sahip çıkmak gurur duyulacak bir şey. Bu konuda bize tepki gösteren ülkeler de çok fazla konuşmasınlar. Bizi takdir etsinler, alkışlasınlar sadece. Yüzümüzde sivilce çıkınca travma yaşıyoruz; bu çocuklar annelerini, babalarını, her şeylerini kaybetmiş. Biz ülke olarak onlara anne-baba oluyoruz. Tabii yolumuz uzun, onların eğitimi, barınması, beslenmesi var. Bunların geleceğini kimse düşünmüyor, bir tek Türkiye düşünüyor. Ülkemle gurur duyuyorum." Gecede Hasanoğlu, önemli bir duyuru da yaptı: "Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye yoğun saldırı altında. Türkiye'nin sivilleri hedef aldığına yönelik propagandalar yapılıyor dış basında. Böyle bir şey yapabilecek bir ülke, hiç 3.5 milyon mülteciyi yıllardır barındırır mı? Üstelik bunların 2 milyonu çocuk. Türkiye, güvenli bölge oluşturmaya çalışırken böyle bir propagandaya maruz kalıyor. Bu yüzden önümüzdeki günlerde uluslararası katılımla büyük bir toplantı düzenleyeceğiz. Türkiye'nin yaptığı çalışmaları uzaktan değerlendirenlere ve tüm dünyaya gerçekleri anlatacağız."IPA Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, Hadise'yle ilgili bir gerçeği de açıkladı: "Kimse bilmez ama Hadise Hanım iki senedir Türkiye'deki kurumumuzun çocuklarla ilgili tüm çalışmalarına arka planda destek veriyor. Dünya çocukları için manevi ablalık yapıyor."