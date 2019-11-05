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Ata’nın en sevdiği parçalar albüm oldu

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Ata’nın en sevdiği parçalar albüm oldu
ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıldönümünde en sevdiği şarkılarla anılıyor. Atatürk'ün sevdiği 13 şarkıdan oluşan albüm, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle piyasaya çıktı. Melihat Gülses ve Hakan Aysev'in seslendirdiği şarkılar arasında 'Fikrimin İnce Gülü', 'Çanakkale Türküsü', 'İzmir'in Kavakları', 'Ah Bir Ataş Ver' ve 'Kimseye Etmem Şikayet' de yer alıyor. Albümün klibi ise yine Atatürk'ün en sevdiği mekanlardan biri olan Pera Palas'ta çekildi. Melihat Gülses ve Hakan Aysev'in valsi, klibin en güzel detaylarından biri oldu.
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Ata’nın en sevdiği parçalar albüm oldu
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