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’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

İzmir'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreninde eski milli basketbolcu , eski sevgilisi 'yı sarılarak teselli etti.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 5.11.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 15:16
İbrahim Kutluay Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza, hayatını kaybetti. Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza bugün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi.

EDWINA SPONZA'YI SARILARAK TESELLİ ETTİ

Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti. Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

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İbrahim Kutluay Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı
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