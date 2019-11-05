Mahler Chamber Orchestra Aralık’ta İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

20 yıldır sanatseverleri sanatçı ve topluluklarla buluşturan İş Kuleleri Salonu yeni sezonunu, 14 Kasım'da, Thomas Rösner yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) konseriyle açıyor. Klasik müzikten caza, dünya müziğinden dans gösterilerine, yerli projelerden şiir dinletilerine ve çocuk oyunlarına uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı yeni sezonda; 21 Kasım'da Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 24 Kasım'da Geveze Piyanist&Spolin-ist Öykü Tiyatrosu'nun hazırladığı çocuk oyunu 'Fırtına: Beethoven/Shakespeare' sahnede olacak. 20'nci sezonda şiir dinletileri 25 Kasım'da Cemal Süreya şiirleriyle başlayacak. Kasım ayı etkinlikleri, 27 Kasım'da Özdemir Erdoğan konseriyle sona erecek. Belçika Kraliyet Akademisi'nde profesörlük yapan, piyanist ve besteci Muhiddin Dürrüoğlu ve trompetçi Romain Leleu, Belçika merkezli oda topluluğu Orchestra Royal de Chambre de Wallonie ile birlikte 3 Aralık'ta klasik müzik perdesini aralayacak. Geleceğin sanatseverlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı da hedefleyen İş Sanat, yeni sezonda bilgiyle eğlenceyi bir arada sunan bir program hazırladı. Geveze Piyanist ve Spolin-ist Öykü Tiyatrosu bu yıl minik sanatseverlerin ilgiyle izleyeceği etkinlikler arasında yer alıyor. Piyanoda Emir Gamsız'ın, yönetmen koltuğunda Ege Maltepe'nin olduğu, oyuncu Ceyda Düvenci'nin anlatıcı olarak yer alacağı gösteri, 15 Aralık'ta küçük izleyicilerle İş Kuleleri Salonu'nda buluşacak. 20'nci sezonun en özel konserlerinden biri ise 13 Aralık'ta Mahler Chamber Orchestra ile gerçekleşecek. Orkestra; Alman piyanist Holger Groschopp, kornist Stefan Dohr ve zengin repertuvarı ile fark yaratmayı başaran timpanist Martin Piechotta'ya eşlik edecek.Öte yandan Türkiye'de arabesk fantezi müziğinin öncülerinden Ümit Besen, 26 Aralık'ta kendi eserlerini, yeni nesil seslerden Kalben, Selin Sümbültepe ve Melike Şahin ile birlikte seslendirecek. Farklı jenerasyon ve farklı müzik türlerinin buluşması kaçmaz.KÜBALI besteci ve piyanist Omar Sosa, 17 Aralık'ta, 2012 yılından beri beraber çaldığı caz trompetçisi Paolo Fresu ile birlikte performans sergileyecek. İkiliye, caz dünyasının en yenilikçi ritim ustası olarak tanınan Hint perküsyonist Trilok Gurtu eşlik edecek. Canlı izleme fırsatı kaçırılmayacak kadar değerli olan caz üçlüsünün hem kendi geleneklerine bağlı kaldığı, hem de yenilikçi caz esintilerini denediği konser, unutulmaz bir caz deneyimi sunacak.Abbado'nun 1997 yılında kurduğu Mahler Chamber Orchestra; birlikte çalma tecrübesi güçlü ama birlikte çalma ve hayal kurma istekleri daha da güçlü insanlarla yolculuğa başladı. Her yıl 60'ı aşkın konser veren topluluğun repertuvarı, baroktan günümüze kadar uzanıyor. Hem oda müziğinde, hem de senfonilerde ve dünya prömiyerlerinde başarılı performanslar sergileyen orkestrayı Daniel Harding yönetiyor.