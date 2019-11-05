Maratona ünlü akını

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Vodafone 41. İstanbul Maratonu, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. 106 ülkeden 37 bin sporcunun katıldığı ve yüzbinlerce İstanbullu'nun Asya'dan Avrupa'ya yürüdüğü maratonda Neslihan Demir, Kerem Gönlüm, Merve Oflaz ve Furkan Andıç gibi isimler de çocuklar için koştu. Maratona 11 yaşındaki kızı Zeynep ile katılan eski milli voleybolcu Neslihan Demir "Çocukların geleceğine pozitif katkıda bulunacak her adımı gönülden destekliyorum" dedi. Maratona oğulları Keremcan ve Kerem Alp ile katılan eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm ise "Çocuklara iyi bir gelecek sağlamak hepimizin görevi. Maratonda çevre temizliğine de dikkat çektik.Çevre konusunda hepimizin daha hassas davranması gerekiyor" diye konuştu. Aktif spor yaşamlarıyla dikkat çeken Merve Oflaz ve oyuncu Furkan Andıç da maratonda çocuklar için koşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.