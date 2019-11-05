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Son Dakika Haberi: hastaneye kaldırıldı! Doktor kardeşi Yeşim Erbil'den son durum hakkında flaş açıklama!

Önceki hafta kalp spazmı nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü şovmen 'den son dakika haberi geldi. Mehmet Ali Erbil son durumu olumlu yönde seyredince hastaneden taburcu edilmişti. Ancak, dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında sayfasında açıklama yayınladı. İşte son dakika paylaşımına ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:18
Son Dakika Haberi: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! Doktor kardeşi Yeşim Erbil'den son durum hakkında flaş açıklama!

Mehmet Ali Erbil, dün akşam rahatsızlanarak ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında Instagram sayfasında açıklama yayınladı: "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."

Son dakika haberi: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma kaldırıldı! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

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Son Dakika Haberi: Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! Doktor kardeşi Yeşim Erbil'den son durum hakkında flaş açıklama!
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