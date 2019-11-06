Angelina Jolie'dan eski eşi Brad Pitt'e inat cesur pozlar!

Angelina Jolie, bu yıl gösterime giren filmi Malefiz: Kötülüğün Gücü ile dünya çapında ilgi odağı olmayı başaran Angelina Jolie, magazin gündeminden düşmeyecek gibi görünüyor. Sølve Sundsbø'nun çektiği fotoğraflarla Harper's Bazaar dergisine kapak olan Jolie, birbirinden cesur pozları ile adından söz ettirmeyi başardı.

Bazaar dergisi için Solve Sundsbo'nun çektiği fotoğraflarla dünya gündemine oturan Angelina Jolie, vücudunun son 10 yılda çok değiştiğini, özellikle son dört yılda ise pek çok badireler atlattığını söyledi. Jolie, vücudunda hem görünebilir hem de görünmeyen yara izlerine de sahip olduğunu belirtti.

Röportajda Brad Pitt ile ilgili de konuştu. Dünya üzerinde neredeyse gitmediği yer kalmayan Jolie'ye 'En favori yeriniz neresi? Nerede yaşamak istersiniz?' sorusu yöneltildi. "En sevdiğim yer hiç gitmediğim yer" diye cevap veren güzel oyuncu, Amerika dışına çıkamadığından da bahsetti ve Pitt yüzünden taşınamadığını söyledi:

"Çocuklarım 18 yaşına girer girmez farklı ülkelerde yaşamayı çok istiyorum. Ama şu anda babaları nerede yaşamayı seçiyorsa ben de o ülkede yaşamak durumundayım.