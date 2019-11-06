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Bu ligde goller kardeşlik ve hoşgörü için

Giriş Tarihi: 6.11.2019
Bu ligde goller kardeşlik ve hoşgörü için
'SPOR birleştirir, spor kardeşliktir' mottosu ile hayata geçirilen BVS Cup Halısaha Futbol Turnuvası, geçtiğimiz akşam yapılan ilk başlama vuruşu ile start aldı. Sanat dünyasından Ferhat Göçer, Alişan, Deha Bilimlier ve Okan Kurt gibi isimlerin yanı sıra futbolun efsane isimleri Ogün Temizkanoğlu ve Recep Çetin'inde ter döktüğü ilk müsabakalarda goller yağmur gibi geldi. BVS Grup'a ait Günay Restaurant, Nossta Costa, Peysage Restaurant, Mall Off İstanbul Sait Efendi, My Cabaret, Sahne İstanbul mekanlarının formalarını giyen ünlü isimler, kardeşlik ve hoşgörü için depar attılar.
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Bu ligde goller kardeşlik ve hoşgörü için
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