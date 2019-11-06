Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ın yeni aşkını kızdıracak açıklama! Chloe Loughnan: Serdar ile dün akşam beraber...

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliği tek celsede sonlanan Chloe Loughnan'dan akılları karıştıran açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de sahne aldığı mekanda çarpıcı açıklamalar yapan Serdar Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" sözleriyle yeni bir aşka yelken açabileceğini söylemişti. Ünlü popçunun yeni aşkının 'Seksenler' dizisinde rol alan Özlem Leman Davran olduğu iddia edilmişti. Serdar Ortaç, Chloe Loughnan için de "Allah'tan boşandık" demişti. Serdar Ortaç'ın bu sözlerini soran muhabirlere Chloe Loughnan'dan ilginç bir cevap geldi.