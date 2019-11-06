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'dan 'ın yeni aşkını kızdıracak açıklama! Chloe Loughnan: Serdar ile dün akşam beraber...

ile 5 yıllık evliliği tek celsede sonlanan 'dan akılları karıştıran açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Etiler'de sahne aldığı mekanda çarpıcı açıklamalar yapan Serdar Ortaç, "Turp gibiyim, hatta yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" sözleriyle yeni bir aşka yelken açabileceğini söylemişti. Ünlü popçunun yeni aşkının 'Seksenler' dizisinde rol alan olduğu iddia edilmişti. Serdar Ortaç, Chloe Loughnan için de "Allah'tan boşandık" demişti. Serdar Ortaç'ın bu sözlerini soran muhabirlere Chloe Loughnan'dan ilginç bir cevap geldi.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:05
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ın yeni aşkını kızdıracak açıklama! Chloe Loughnan: Serdar ile dün akşam beraber...

Şarkıcı ile beş yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran İrlandalı model , Bebek'te objektiflere takıldı.

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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ın yeni aşkını kızdıracak açıklama! Chloe Loughnan: Serdar ile dün akşam beraber...
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