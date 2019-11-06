‘En çok dinlenen’ ödülü Ben Fero’ya, ‘En çok paylaşılan şarkı’ Merve’ye

BUGÜN NELER OLDU

Müzikte 2019'un en iyilerinin açıklandığı fizy Müzik Ödülleri Töreni, önceki akşam gerçekleşti. Burcu Esmersoy'un sunduğu gecede Ben Fero, Yılın En Çok Dinlenen Erkek Sanatçısı ödülünün sahibi oldu. Ödülü Ben Fero adına Celal Hoplar, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'dan teslim aldı. Yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen ise 'Derdim Olsun' şarkısıyla En Çok Dinlenen Şarkı ve En Çok İzlenen Video kategorilerinde iki ödülün sahibi oldu. Reynmen, "Dijitalin var ettiği biri olarak sizlerin karşısında bu ödülü almaktan gurur duyuyorum. Herkes dijitalde bir şey yapabilsin istiyorum" dedi. Yılın En Çok Dinlenen Albümü kategorisinde 'Aşık' isimli albümüyle Ebru Gündeş ödüle layık görüldü. Yılın En Çok Aranan Sanatçısı Ahmet Kaya oldu. Ödülü yapımcı ve yönetmen İzzet Öz, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'ya takdim etti. Kaya, "Yokluğunun 19'uncu yıl dönümünde, onun yine en çok aranan sanatçı ödülü alması onur verici" dedi. Yılın En Çok Paylaşılan Şarkısı ise Merve Özbey'in 'Yaramızda Kalsın' şarkısı oldu.