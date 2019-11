BUGÜN NELER OLDU

Behzat Gerçeker şefliğinde Enbe Orkestrası, Mevlana Yüce Vakfı (Dünya Kardeşlik Birliği) için evrensel kardeşlikten dünya barışına çağrı panel ve ödül töreninin 25'inci yıl dönümünde Tim Show Center'da konser verdi. Dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin seçkin davetliye dünya müziklerinin yanı sıra kendi hit şarkılarını da seslendiren Enbe, gecenin sonunda misafirleriyle beraber 'We are the World' şarkısını seslendirdi.