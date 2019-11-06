Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden'den aşk itirafı! Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden…

Gönül Yazar ve sevgilisi Rüzgar Mağden, 2. Sayfa programına konuk oldular. İkili özel hayatları ile ilgili samimi açıklamalar yaparken, Rüzgar Mağden, 'Gönül Yazar'la bakışmak benim için onurdur.' Röportajın en önemli açıklamalarından birini ise Gönül Yazar'dan geldi. Gönül Yazar yaptığı açıklamada, yaşadıkları şeyin ilişki olmadığını birliktelik olduğunu söyledi.

"İLK KAVGANIZ NE İÇİN OLDU?"

İkili kendilerine sorulan "İlk kavganız ne için oldu?" sorusuna da cevap verdi ve ilk kavgalarının kıskançlıktan dolayı olduğunu söylediler. Rüzgar Mağden daha sonra yaptığı konuşmada, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden olarak öne çıkmaktan nefret ettiğini de söyledi.