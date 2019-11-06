Haberler > Günaydın Haberleri > Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden'den aşk itirafı! Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden…

ile 'den aşk itirafı! Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden…

kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi ile magazin programına konuk oldu. Birliktelikleri hakkında samimi açıklamalar yaptılar. Gönül Yazar ve genç sevgilisi Rüzgar Mağden yaptıkları açıklamalarla gündeme bomba gibi düştüler. Mağden sevgilisi için "Ben Gönül'e ilaç gibi geldim. Ben Gönül'e gönderildim" diyerek herkesi şaşırttı. Gönül Yazar ve kendisinden 32 yaş küçük olan sevgilisi Rüzgar Mağden ilk kez yan yana merak edilenleri cevapladı!

Giriş Tarihi: 6.11.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 14:41
Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden'den aşk itirafı! Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden…

ve sevgilisi , 2. Sayfa programına konuk oldular. İkili özel hayatları ile ilgili samimi açıklamalar yaparken, Rüzgar Mağden, 'Gönül Yazar'la bakışmak benim için onurdur.' Röportajın en önemli açıklamalarından birini ise Gönül Yazar'dan geldi. Gönül Yazar yaptığı açıklamada, yaşadıkları şeyin ilişki olmadığını birliktelik olduğunu söyledi.

"İLK KAVGANIZ NE İÇİN OLDU?"

İkili kendilerine sorulan "İlk kavganız ne için oldu?" sorusuna da cevap verdi ve ilk kavgalarının kıskançlıktan dolayı olduğunu söylediler. Rüzgar Mağden daha sonra yaptığı konuşmada, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden olarak öne çıkmaktan nefret ettiğini de söyledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül Yazar ile Rüzgar Mağden'den aşk itirafı! Gönül Yazar ile 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN