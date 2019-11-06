Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor! Işın Karaca’nın 3 yıllık evlilikleri bitiyor
Ünlü şarkıcı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. 3 yıldır evli olan çift bugün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşanacak. Ünlü çiftin anlaşmalı boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Öte yandan Tuğrul Odabaş’ın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 6.11.2019 10:19Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 10:24
Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. 3 yıldır evli olan çift bugün Çağlayan Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanacak.