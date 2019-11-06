İstanbullular’ın yeni buluşma noktası

BUGÜN NELER OLDU

Bir gece kulübü olmanın yanı sıra kendine has bir kültür oluşturan ve 42 yıl boyunca iş-sanat hayatının buluşma noktası olan Şamdan, yepyeni bir konseptle geri döndü. Mekan, Bülent Ilgaz ve Emre- Necmettin Karabacak ortaklığında hizmet verecek. Dünya mutfağından spesiyal tatlarla oluşturulan öğle yemeği menüsü ile misafirlerini ağırlayacak olan Şamdan, pazar günleri hariç her gün 22.00'de de gece kulübü müdavimlerinin buluşma noktası olacak. Mekanda DJ Uğurcan Kaya, 80'ler ve 90'ların orijinalleri ile remixlerinden oluşan bir listeyle misafirlerini eğlendirecek.