Magazın dünyasının ünlü isimleri, Moda Tutkusu by Love My Body'nin 'Refresh' koleksiyonunun tanımında bir araya geldi. Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, Pınar Altuğ Atacan, Ebru Şallı Akkuş, Cansen Yeni Kut, Zehra Işık gibi isimlerin katıldığı davette, koleksiyondaki tasarımlar tanıtılırken, her tarza uygun kombin önerileri ve stil tüyoları da paylaşıldı.