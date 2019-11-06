Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Kasım 2019 Çarşamba günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Kasım 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Kasım 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kasım ayında burçları neler bekliyor 2?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Ay Düğümü ilişkisi dünyada diplomasi kurallarına vurgu yapıyor. Birbirine meydan okuyan siyasi isimlerin söylemlerini yumuşattığına şahit olabiliriz. ABD-İsrail ilişkisi yeni bir boyut kazanabilir. Birçok ülkenin gündeminde seçim konuşmaları yer alabilir.

KOÇ: Evinle ilgili detaylarla uğraşmaktan kendine vakit ayıramaz hale geldin. Kendini toparlaman gerektiğinin farkında olman gereken bir gün. Ufak detaylara takılarak kendini yıpratmak sana hiçbir şey vermiyor. Geçmişte yaşadığın tecrübelerinden bunu çok iyi biliyorsun. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişinin yapacağı sürpriz ayaklarını yerden kesecek.

BOĞA: Gelen iş teklifi ile kafan karışabilir. Kararsızlığının sebebi hem şu an çalışma ortamını seviyor olman hem de ağır sorumluluktan çekiniyor olmandan kaynaklı olabilir. Birden karar vermek yerine öncesinde düşünmen içini rahatlatacak. Aile şirketinde çalışan bir Boğa burcuysan, yurtdışı bağlantılı bir iş için önemli girişimlerde bulunabilirsin.

İKİZLER: Fikirlerinle çevrendeki kişileri etkileyebilirsin. Fikirlerini açıklarken, keskin davranmamanda fayda var. Odak noktanda maddi imkânların için ekstra çalışmak ya da çabalamak var. Özel sektörde çalışan bir İkizler burcuysan, daha iyi bir kazanç elde etmek adına, neler yapman gerektiğini planlayabilirsin. Geleceğe karşı, daha güvenli adım atmak isteyeceksin.