‘Bu adamı seviyorum’ yazmıştı ama anlaşmalı boşandılar

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu eşi Alper Saldıran'la çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak eşine duyduğu aşkı her fırsatta dile getiren oyuncu Pınar Tuncegil, altı yıllık evliliklerine nokta koydu. Oyuncu Alper Saldıran, meslektaşı Pınar Tuncegil ile 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği altı yıl sürdü ve taraflar anlaşmalı olarak dün boşandı. Eşi Saldıran ile fikren ve ruhen anlaşamadıklarını iddia eden Tuncegil, anlaşmalı açtığı boşanma davasında eşinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı. Tuncegil, iki yıl önce düğün fotoğrafını paylaşıp altına "Dört yıl olmuş bile. Zaman gerçekten su gibi akıyor. İnsan önce kendine, sonra sevdiklerine sarılmaktan korkmamalı. Hayat sevince güzel, bu adamı seviyorum" yazmıştı. Mahkeme sonrası gazetecilerin "Boşandınız, ne hissediyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Saldıran, "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. Ama evlilik bazı şeyleri bozabiliyor" dedi.