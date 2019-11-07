Fikret Orman'ın evlilik kararı aldığı Tuğba Coşkun kimdir? Kaç yaşında?

Fikret Orman ve Tuğba Coşkun'un 1 yıl önce başlayan aşklarında sürpriz gelişme! İddialara göre çıktıkları tatilde evlilik kararı alan çiftin, yeni yıl sonrasında nikah masasına oturması bekleniyor. Bilindiği üzere Fikret Orman, Beşiktaş'taki başkanlık görevinden kısa bir süre önce istifa etmişti. Ardından özel hayatına ağırlık vermesi beklenen Orman'dan gelen evlilik haberi, beklentilerin doğruluğunu kanıtladı.

Magazin basınında yer alan haberlere göre; Çift kısa bir süre önce çıktıkları tatilde evlilik kararı aldı. Fikret Orman Miami, Meksika ve Küba'yı kapsayan 10 günlük tatili evlilik teklifi için organize etti. Yılbaşından hemen sonra da sade bir törenle nikah masasına oturacağı iddia edildi. Kaynak: Sürpriz evlilik! Fikret Orman o isimle nikah masasına oturuyor...

TUĞBA COŞKUN KİMDİR?

Tuğba Coşkun, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Pro.ve Önasya Arkeolojisi bölümünden mezun olan Coşkun, yüksek lisansını ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi alanında gerçekleştirmiştir.

Tuğba Coşkun, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun'un kız kardeşi, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in eski eşidir.

TUĞBA COŞKUN KAÇ YAŞINDA?

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile evlilik kararı alan Tuğba Coşkun, 1979 doğumlu, yani 40 yaşındadır. Tuğba Coşkun ile Fikret Orman arasında 12 yaş bulunuyor.