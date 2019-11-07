Işın Karaca'yla boşanan Tuğrul Odabaş'tan tuhaf açıklama!

Sevilen şarkıcı Işın Karaca ani bir kararlar boşanacağını açıkladı. 2016 yılında çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş ile evlenen Işın Karaca'nın boşanma sebebi ise görüş ayrılığı. Işın Karaca’nın dün 3 yıllık evliliğini bitirdiği Tuğrul Odabaş, adliye çıkışı boşanma sebebi için bakın ne dedi…
Giriş Tarihi: 7.11.2019 14:25Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 14:28
Işın Karaca'nın dün 3 yıllık evliliğini bitirdiği Tuğrul Odabaş, adliye çıkışı böyle konuştu! "Neden boşandığımızı bilmiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.