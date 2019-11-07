Haberler > Günaydın Haberleri > Recep İvedik 6 için başlatılan boykota… Tezel'den Recep İvedik 6 ve Şahan hakkında çarpıcı yazı

6 için başlatılan boykota… Tezel'den Recep İvedik 6 ve Şahan hakkında çarpıcı yazı

’ın yeni filmi 6 vizyona giriyor. Recep İvedik 6’nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için boykot çağrısı yapılmıştı. Bir süre sonra filmin vizyona girmesine kısa süre kala başlatılan boykotun ardından Recep İvedik 6 filminin başrolü Şahan Gökbakar’dan ilginç bir açıklama  geldi. Gökbakar, boykot ile ilgili “Leş kargaları saldırmaya başladı.” dedi. GÜNAYDIN yazarı köşe yazısında Recep İvedik 6 konusunu ele aldı. İşte yazıdan önce çıkan detaylar…

Giriş Tarihi: 7.11.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 08:48
Recep İvedik 6 için başlatılan boykota… Tezel'den Recep İvedik 6 ve Şahan hakkında çarpıcı yazı

Recep İvedik 6 filminin vizyona girmesine kısa süre kala dikkat çeken bir boykot kampanyası da başladı. Boykot ile ilgili ilk açıklamalar Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandıktan sonra başlamıştı ve boykotçular tepki gösterme nedenlerini ise Şahan Gökbakar'ın Mehmetçiğe ve Diyarbakır'daki Evlat Nöbeti'ne destek olmaktan çekinmesi olarak gösterdiler. Hayranlarının bile "Neden Mehmetçiğe destek mesajı yazmıyorsun." benzeri uyarılarına Şahan'ın kulak tıkaması hayal kırıklığı yaratmıştı.
İşte Mevlüt Tezel'in konu ile ilgili yazdığı çarpıcı köşe yazısı…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Recep İvedik 6 için başlatılan boykota… Tezel'den Recep İvedik 6 ve Şahan hakkında çarpıcı yazı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN