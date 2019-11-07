Recep İvedik 6 için başlatılan boykota… Tezel'den Recep İvedik 6 ve Şahan hakkında çarpıcı yazı

Recep İvedik 6 filminin vizyona girmesine kısa süre kala dikkat çeken bir boykot kampanyası da başladı. Boykot ile ilgili ilk açıklamalar Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandıktan sonra başlamıştı ve boykotçular tepki gösterme nedenlerini ise Şahan Gökbakar'ın Mehmetçiğe ve Diyarbakır'daki Evlat Nöbeti'ne destek olmaktan çekinmesi olarak gösterdiler. Hayranlarının bile "Neden Mehmetçiğe destek mesajı yazmıyorsun." benzeri uyarılarına Şahan'ın kulak tıkaması hayal kırıklığı yaratmıştı.

İşte Mevlüt Tezel'in konu ile ilgili yazdığı çarpıcı köşe yazısı…