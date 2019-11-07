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Reese Witherspoon'dan taciz açıklaması: "Sesimi çıkardığım takdirde iş bulamamakla tehdit edildim"
Reese Witherspoon'dan taciz açıklaması: "Sesimi çıkardığım takdirde iş bulamamakla tehdit edildim"
1994 yılında başlayıp tam 10 sezon boyunca devam eden ve yayınladığı süre boyunca dünya çapında milyonlarca izleyici kitlesine ulaşan 2000’li yılların sevilen sitcom dizisi Friends dizisinde canlandırdığı karakter ile ünlenen Reese Witherspoon, 16 yaşındayken maruz kaldığı cinsel taciz olayıyla ilgili sessizliğini bozdu. Bir yönetmen tarafından taciz edildiğini ve sessiz kalmadığı takdirde iş bulmasının imkansız olacağı yönünde tehdit edildiğini ifade eden Reese Witherspoon, geçmişte yaşadığı tek taciz olayının bu olmadığını da üzülerek belirtti.