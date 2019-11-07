Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Kasım 2019 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Kasım 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Kasım 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Kasım ayı dikkat diyor!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 KASIM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars -Neptün ilişkisi ilaç sektörünü ve markaları hedefine alıyor. Mevsim yüzünü kışa çevirirken dünyaya yayılan yeni bir salgın hastalık gündeme gelebilir. Yılın başından bu yana birçok sektöre devrim yaptıran 2019 yılı en büyük devrimi ilaç sektörüne yaptırabilir.

KOÇ: İyi niyetin bazı kişiler tarafından kullanılabilir. Bugün tecrübelerinin izinden gideceksin. Ancak etrafındaki kişilere öğüt vermeye çalışman, tepki görmene neden olabilir. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, maddi olarak toparlandığını görmek, rahatlamanı sağlayacak. Gün içerisinde sevgilinin yapacağı sürpriz seni oldukça mutlu edecek.

BOĞA: Bugün özgüvenli duruşunu gözler önüne sermen gerekebilir. Kendi işini yapan bir Boğa burcuysan, yatırımlarını ve maddi gelirini artırmak isteyeceksin. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan aşk her an kapını çalabilir. Özellikle arkadaşlarının tanıştırdığı birinden fazlasıyla etkilenebilirsin. Evliliğinde sorunları olan bir Boğa burcuysan, sorunların çözümüne yönelik önemli adımlar atabilirsin.

İKİZLER: İşinle ilgili aksaklıklar, geç saatlere kadar süren mesailer seni fazlasıyla yordu. Zoru başarmak için kabullenmeyip sınırlarını daha da zorlamaya devam ediyorsun. Bugün yorulduğunu kabul edip dinlenmeyi tercih edebilirsin. Evli ve çocukları olan bir İkizler burcuysan, ailecek katılacağınız organizasyon hepinize iyi gelecek.