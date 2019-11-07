Yılın en iyileri Turkuvaz’da

Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Altın Objektif Ödülleri, 24'üncü kez sahiplerini buldu. CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki geceyi Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin sundu. Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda ve Netflix'in sponsorluğunda düzenlenen törene, altısı dizi olmak üzere 16 ödülle Turkuvaz Medya damga vurdu. Gecede atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' Yılın En İyi Dizisi ödülüne layık görüldü. Dizide rol alan Vahide Perçin En İyi Kadın Oyuncu, Kerem Alışık En İyi Erkek Oyuncu, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş ise Yılın Oyuncuları seçildi. Bir diğer atv dizisi 'Hercai'de rol alan Akın Akınözü de En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. A Para'da yayınlanan, Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu 'Günaydın Hafta Sonu'; Yılın Hafta Sonu Sohbet Programı kategorisinde ödüle layık görüldü. A Haber spikeri Salih Nayman ise Yılın Haber Spikeri Erkek dalında ödül aldı. Takvim gazetesinden Doğan Savaş'a fotoğraf dalında ödül verildi. Aydın Hamza ise Basın Meslek Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
'ÇUKUROVA' ÇIKARMA YAPTI
GECEDE en son açıklanan kategori 'Yılın En İyi TV Dizisi'ydi. Ödül, atv'nin çok sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya verildi. Ödülün açıklanmasının ardından dizi ekibi kalabalık bir kadroyla sahnedeki yerini alarak gecenin finaline damga vurdu. Törene özel olarak hazırlanan oyuncular şıklıklarıyla da dikkat çekti. Hilal Altınbilek ve Sibel Taşçıoğlu, Stil Atölye imzalı kıyafetleri ve Hande Kunaçav imzalı mücevherleriyle göz kamaştırdı.